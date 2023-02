Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zaun beschädigt

Erpel (ots)

Am Samstagabend wurde der Linzer Polizeiinspektion eine Sachbeschädigung an einem Zaun angezeigt. Unbekannte Täter zerschlugen Holzelement zwischen dem Fußgängertunnel und dem Ortseingang von Erpel. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell