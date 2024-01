POL-IZ: 240117.1 Brunsbüttel: Gewässerverunreinigung durch Dieselkraftstoff

Itzehoe (ots) - Bei einem Glätteunfall in Itzehoe hat sich am Montagnachmittag ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. An seiner Maschine entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Kurz nach 17.00 Uhr war ein 23-Jähriger mit einer Yamaha auf der Portland-Cement-Straße in Richtung Wellenkamper Chaussee unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er bei Glätte die Kontrolle über sein ...

