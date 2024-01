Polizeidirektion Itzehoe

Wesselburenerkoog: Diebstahl aus Automaten

Schülp / Wesselburenerkoog (ots)

Mit einem Originalschlüssel haben Unbekannte von vergangenem Freitag auf Samstag Geld aus Lebensmittelautomaten in Schülp und in Wesselburenerkoog entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.

Am Freitag suchte der Geschädigte seinen Lebensmittelautomaten in der Hauptstraße in Schülp auf, um das Bargeld zu entnehmen. Im Anschluss verließ er den Ort und vergaß, den zum Öffnen des Automaten erforderlichen Schlüssel mitzunehmen. Als er am Dienstag den Ort erneut aufsuchte, bemerkte er, dass er den Schlüssel bei seinem letzten Besuch vergessen hatte und dass eine unbekannte Person diesen offensichtlich benutzt hatte, um das gesamte Geld aus dem Automaten zu entnehmen. Einen zweiten Automaten in der Dammstraße in Wesselburen hatte der Dieb ebenfalls aufgesucht und geleert. Wie hoch der Gesamtschaden genau ist, ist noch unklar.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Wesselburen unter der Telefonnummer 04833 / 449876 entgegen.

