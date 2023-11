POL-RE: Datteln: 44-Jähriger nach Brand in U-Haft

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel: Am Bennertor wurde am Donnerstag ein brauner VW Golf angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Golf parkte auf in einer Parkbucht, in der Nähe des Friedhofs. Die Unfallflucht passierte zwischen 12 und 15 Uhr. Marl: Auf dem Netto- bzw. Edeka-Parkplatz am Bachackerweg hat es am Donnerstagmittag eine Unfallflucht gegeben. Zwischen 11.45 Uhr und 12.30 Uhr - ...

