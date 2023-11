POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Am Freitagmorgen, gegen 06:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Sythener Straße in Höhe der Auffahrt zur A43. Ein 31-jähriger Autofahrer befuhr die Sythener Straße in Richtung Sythen. An der Autobahnauffahrt beabsichtigte er nach links auf die A43 in Richtung Wuppertal aufzufahren. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw ...

