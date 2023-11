POL-RE: Herten: Lüge entlarvt - Mehrere Anzeigen nach Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots) - Am Dienstagmittag, gegen 16:10 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht auf der Breddenkampstraße in Marl. Ein weißer BMW befuhr den Loemühlenweg in Richtung Breddenkampstraße, kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei wurde das Fahrzeug stark beschädigt. Die Polizei konnte vor Ort drei Mitfahrer ...

