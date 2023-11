Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrer nach Unfall gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines roten Geländewagens, der am Donnerstagabend an der Kreuzung Braukstraße/Horster Straße einen E-Scooter-Fahrer angefahren hat. Ein 43-jähriger Mann aus Gelsenkirchen, der gegen 19.45 Uhr mit einem E-Scooter die Braukstraße an der Ampel überqueren wollte, wurde leicht verletzt. Nach seinen Angaben kam der Autofahrer aus der Horster Straße und bog nach links in die Braukstraße ab (Richtung Gladbeck) - dabei es zum Zusammenstoß gekommen. Der Autofahrer fuhr danach weiter. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen roten Geländewagen der Marke Mitsubishi. Ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Auch die Person am Steuer des Autos konnte nicht näher beschrieben werden. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die weitere Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Unfall selbst machen können. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

