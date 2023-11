POL-RE: Marl: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit einem weißen BMW-Coupé

Recklinghausen (ots) - Gladbeck Auf einem Klinikparkplatz an der Barbarastraße wurde am Mittwoch ein geparkter grauer Mercedes beschädigt. Das Fahrzeug parkte dort zwischen 07:30 Uhr - 13:30 Uhr. Bei dem Unfall entstand ca. 2500 Euro Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Haltern am See Ein geparktes Auto hat ein unbekannter Unfallverursacher am Mittwoch in Haltern am See beschädigt. ...

mehr