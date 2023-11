Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Festnahme nach Einbruch

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am späten Mittwochabend zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Die beiden 32- und 44-jährigen Männer aus Dorsten werden verdächtigt, in ein Wohnhaus auf der Borkener Straße eingebrochen zu sein. Bewohner hatten gegen 23 Uhr verdächtige Geräusche gehört - und konnten dann sehen, wie zwei Personen wegrannten. Dank einer schnellen Alarmierung und guten Hinweisen konnte die Polizei noch in der Nähe zwei Tatverdächtige festnehmen. Sie wurden ins Gewahrsam gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss eingeschlagen und mehrere Ringe sowie einen Schlüsselbund gestohlen. Das Diebesgut wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

