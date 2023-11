Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Drohanruf an Dorstener Schule - Ermittlungen führen zu Schülerin - keine Hinweise auf konkrete Gefährdung

Recklinghausen (ots)

Nach einem anonymen Anruf mit drohendem Inhalt an einer Schule an der Juliusstraße in Dorsten am Mittwochmorgen (22.11., 9:18 Uhr) haben sich keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage ergeben.

