Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschäden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Auf einem Klinikparkplatz an der Barbarastraße wurde am Mittwoch ein geparkter grauer Mercedes beschädigt. Das Fahrzeug parkte dort zwischen 07:30 Uhr - 13:30 Uhr. Bei dem Unfall entstand ca. 2500 Euro Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle.

Haltern am See

Ein geparktes Auto hat ein unbekannter Unfallverursacher am Mittwoch in Haltern am See beschädigt. Ein grauer Mercedes wurde zwischen 08:30 Uhr - 16:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Lohausstraße abgestellt. Hier entstand ca. 2000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen geparkten weißen BMW. Das Fahrzeug stand Montag von 08:00 Uhr - 18:15 Uhr und Dienstag von 08:30 Uhr - 18:15 Uhr auf einem Parkplatz auf der Straße "Am Steintor". Der genaue Unfalltag konnte nicht angegeben werden. Es entstand ca. 3000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher liegen derzeit nicht vor.

