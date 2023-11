POL-MK: Brennholz gestohlen

Neuenrade (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in ein Lebensmittelgeschäft an der Zweiten Straße eingebrochen. Sie schoben einen Rollladen hoch, hebelten ein Fenster auf, kletterten in den Laden und entwendeten Bargeld. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

