Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auf Streifenwagen zugerast/Einbrecher erbeuten Portemonnaie und Schmuck

Iserlohn (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein Streifenwagen die Inselstraße. Den Beamten kam dort ein KIA Picanto entgegen, der bei Erblicken des Streifenwagens unmittelbar beschleunigte und auf diesen zu raste. Kurz bevor es zu einem Zusammenstoß kam, lenkte der Fahrzeugführer, ein 26-jähriger Iserlohner, nach links und fuhr in einen Zaun sowie ein Gebüsch. Der Fahrer war den Polizisten kein Unbekannter: Bereits gegen 20:00 Uhr war der junge Mann mit demselben Fahrzeug in der Innenstadt aufgefallen, weil er offenbar unter dem Einfluss von Drogen und ohne Führerschein unterwegs war. Statt nach der entnommenen Blutprobe nach Hause zu gehen, setzte er sich offenbar erneut hinter das Steuer seines Autos. Dem 26-Jährigen wurde deshalb nochmals eine Blutprobe entnommen. Das Auto wurde dieses Mal sichergestellt. Gegen den 26-Jährigen wird nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen sowie wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. (schl)

Über eine angrenzende Lagerhalle verschafften sich unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:30 Uhr, Zutritt zu einem Haus an der Untergrüner Straße. Die Bewohnerin erwachte durch laute Geräusche und hielt Nachschau. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck und ein Portemonnaie. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell