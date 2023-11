POL-WHV: Schwerer Raub auf Tankstelle in der Preußenstraße - 35-jähriger Wilhelmshavener im Nahbereich gestellt - Haftbefehl erlassen

Jever (ots) - Am 14.11.2023 in der Zeit zwischen 10:45 Uhr - 11:15 Uhr kommt es auf einem Supermarktparkplatz in Jever, Schlachte 9, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verursacher beschädigt beim Einparken in eine Parklücke den geparkten PKW des Geschädigten und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461-74490 in Verbindung zu ...

