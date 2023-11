Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf Combi-Parkplatz in Heidmühle - Zeugen gesucht!

Schortens (ots)

Am Montag, 13.11.23, kam es in Schortens in der Bahnhofstraße auf dem Parkplatz des Combi-Verbrauchermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 11:00 -11:30 Uhr wurde hier ein geparkter schwarzer VW Bulli an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den nicht unerheblichen Schaden zu kümmern. Etwaige Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schortens unter 04461-984930 zu melden.

