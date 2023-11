Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: tödlicher Verkehrsunfall auf der B210

Friesland

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B210

Am 14.11.2023 gegen 00:50 Uhr kommt es auf der B210 Fahrtrichtung Wilhelmshaven in einer langgezogenen Linkskurve vor der Kreuzung Orbisstraße /Oldenburger Damm zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befährt gegen 00:50 Uhr ein 37-Jähriger Mann mit seinem PKW die B210 von Schortens kommend in Richtung Wilhelmshaven. In einer langgezogenen Linkskurve vor der Ampelkreuzung Orbisstraße/Oldenburger Damm kommt er aus bisher unbekannter Ursache links von der Fahrbahn auf die Berme ab und touchiert die dort befindliche Leitplanke. Anschließend kommt er rechts von der Fahrbahn ab und prallt frontal gegen einen Baum, der aufgrund des Aufpralles auf die B210 stürzt. Durch den Aufprall erleidet der Mann derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstirbt. Die B210 musste in Fahrtrichtung Wilhelmshaven während der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.

