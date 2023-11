Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierende Jugendliche

Halver (ots)

Eine Gruppe von 6-7 Jugendlichen ist am Freitagabend, gegen 23:40 Uhr, laut grölend und schreiend durch die Von-Vincke-Straße gezogen. Ein Anwohner sprach die Gruppe an und bat sie ruhiger zu sein. Unvermittelt schlug ihm daraufhin einer der Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht. Zudem beschädigte die Gruppe zwei in der Straße parkende Autos. Ein 17-Jähriger aus Halver konnte durch die Polizei noch in der Straße angetroffen werden. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurde er vor Ort entlassen. Die weiteren Gruppenmitglieder waren bereits geflüchtet. Einer der Flüchtigen trug eine weiße Jogginghose. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Halver unter 02353/9199-0 entgegen. (schl)

