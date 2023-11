POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung

Balve (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 18:25 Uhr, brannte in einem Autohaus in der Neuenrader Straße ein Opel Insignia. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Durch das Feuer wurden jedoch zwei weitere Autos, ein Opel Grandland und ein Opel Meriva, beschädigt. Zudem kam es durch die Hitzeentwicklung zu Beschädigungen an der Bausubstanz des Autohauses. Die drei Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt. Der Opel Insignia wurde ...

mehr