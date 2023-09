Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zuegenaufruf nach Verekhrsunfallflucht

Wellesweiler (ots)

Am Montag, den 18.09.2023, kam es in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 17:40 Uhr, vor dem Mix Markt in Wellesweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei parkte der Geschädigte vorwärts in einer Parklücke und der Verursacher beschädigte das Fahrzeug des Geschädigten an der Stoßstange hinten rechts (Streif- und Karosserieschaden) beim Ein- oder Ausparken rechts neben dem Fahrzeug des Geschädigten. Im Anschluss flüchtete der von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zum Täter liegen nicht vor. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

