POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person

Homburg (ots) - In der Nacht vom 07.07.2023 auf den 08.07.2023 ereignete sich ein versuchter Einbruch in einen Beauty Salon in der Saar-Pfalz-Straße in Homburg Jägersburg. Den bislang unbekannten Tätern gelang es hierbei nicht in das Gebäudeinnere einzudringen, dennoch entstand Sachschaden an der Eingangstür. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg ...

