Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg Beeden

Homburg (ots)

Am 11.07.2023, zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Unterm Beeder Hof" in Homburg Beeden. In der zumeist schwach frequentierten Straße fuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher gegen den geparkten Hyundai Tuscon des Geschädigten, wodurch Sachschaden entstand. An-schließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

