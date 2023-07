POL-HOM: Raub

Bexbach (ots) - Am 08.07.2023 im Zeitraum von ca. 22:45 Uhr bis 23:20 Uhr begab sich ein bislang unbekannter Täter an einen blauen VW Multivan mit Homburger Kreiskennzeichen und zerstach an diesem alle vier Reifen. Der PKW stand zum Tatzeitpunkt in der Wellesweilerstraße in 66450 Bexbach, in Höhe der dortigen Bäckerei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion ...

