Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Ein 54-Jähriger war mit seinem Auto in der Freiburger Straße unterwegs. An einer roten Ampel bog er nach rechts in die Freiburger Straße in Richtung Warthausen ab. Von rechts kam ein 34-Jähriger mit einem Radler. Der war in der Ehinger Straße von Warthausen ...

