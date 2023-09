Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Rotlicht missachtet

Am Montag stieß in Biberach ein Auto mit einem Radler zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Ein 54-Jähriger war mit seinem Auto in der Freiburger Straße unterwegs. An einer roten Ampel bog er nach rechts in die Freiburger Straße in Richtung Warthausen ab. Von rechts kam ein 34-Jähriger mit einem Radler. Der war in der Ehinger Straße von Warthausen in Richtung Biberach auf dem Radweg unterwegs. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 34-Jähriger erlitt dabei leichte Verletzungen. Sein Helm verhinderte womöglich schlimmeres. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt etwa 3.000 Euro.

