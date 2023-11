Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angriff auf Polizeibeamte, sieben Fahrzeuge beschädigt/ Spind im Hallenbad aufgebrochen

Plettenberg (ots)

Ein Autofahrer hörte am Freitagmorgen gegen 4.15 Uhr Schreie von der Straße und entdeckte seinem neben seinem Wagen am Dingeringhauser Weg einen Mann auf der Straße. Als die Polizei eintraf, stand der Fremde schlafend an den Pkw gelehnt. Die Polizeibeamten rüttelten ihn wach, worauf er die Polizisten mehrfach als "Penner" beschimpfte und mit geballten Fäusten auf sie losging. Die Beamten überwältigten ihn gegen seinen erheblichen Widerstand. Auf der Fahrt zur Polizeiwache setzte der gefesselte 40-jährige Plettenberger seine Beleidigungen fort. Ein Atemalkoholtest fiel positiv aus. Er wurde zunächst in Gewahrsam genommen und bekam Strafanzeigen wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte, Widerstands und Beleidigung. Außerdem steht der Mann im Verdacht, mindestens sieben Fahrzeuge am Dingeringhauser Weg beschädigt zu haben. Gegen 9 Uhr meldete sich der erste geschädigte Pkw-Fahrer, weil offenbar jemand über seinen Wagen gelaufen und die Frontscheibe eingetreten hatte. Im Laufe des Tages meldeten sich weitere sechs betroffene Fahrzeughalten mit Dellen in Türen und Heckklappen oder eingeschlagenen Scheiben. Die Tat muss zwischen 1 und 4.15 Uhr passiert sein. Die Polizei sicherte Spuren.

Am Samstag wurde im Aqua Magis ein Spind aufgebrochen. Besucher hatten das Bad gegen 13.30 Uhr betreten und ihre Kleidung samt Wertsachen eingeschlossen. Als sie um 18.30 Uhr zurückkehrten, ließ sich der Schrank zunächst normal öffnen, doch dann fiel ihnen das Schloss entgegen. Aus dem Fach fehlten Geldbörse mit Papieren und Bankkarte sowie ein Huawei-Handy. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und schrieb Papiere und Handy zur Fahndung aus. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell