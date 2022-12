Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Schulwegkontrolle

Germersheim (ots)

Am Montagmorgen führte die Polizei Germersheim in der Mozartstraße in Germersheim eine Schulweg- und Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt waren vier Autofahrer zu schnell unterwegs. Dazu konnten an zwei Fahrzeugen technische Mängel festgestellt werden. Bei den Fahrradfahrern wurde insbesondere die Beleuchtung überprüft. Es kam zu insgesamt fünf Verstößen. Gerade in der dunklen Winterzeit ist eine funktionierende Beleuchtung wichtige Voraussetzung, um sicher am Straßenverkehr teilnehmen zu können.

