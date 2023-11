Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Castrop-Rauxel: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Donnerstagmittag brach ein unbekannter Täter eine Wohnungstür im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Bottroper Straße auf. Aus dem Wohnzimmer nahm der Täter Wertgegenstände und Bargeld mit. Der Bewohner kam während des Einbruchs zur Wohnung zurück. Um nicht auf den Täter zu treffen lief er im Treppenhaus eine Etage tiefer und informierte die Polizei. Der Täter verließ das Haus mutmaßlich über den Fahrstuhl. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Castrop-Rauxel

An der Bodelschwingher Straße brachen Unbekannte am Donnerstag zwischen 06:45 Uhr und 17:00 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie hebelten die Terrassentür auf um in die Wohnung zu gelangen. Die Täter flüchteten mit zwei Handys und einer Drohne in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

