Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Vier Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 06:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Sythener Straße in Höhe der Auffahrt zur A43. Ein 31-jähriger Autofahrer befuhr die Sythener Straße in Richtung Sythen. An der Autobahnauffahrt beabsichtigte er nach links auf die A43 in Richtung Wuppertal aufzufahren. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. In dem Pkw saßen der 62-jährige Autofahrer und zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Alle Unfallbeteiligten kommen aus Haltern am See, sie wurden leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand rund 30.000 Euro Sachschaden. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab.

