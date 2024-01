Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240119.3 Hohenlockstedt: Unfall durch Sichtbehinderung

Hohenlockstedt (ots)

Donnerstagmittag hat sich auf der Bundesstraße 77 in Hohenlockstedt ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen ereignet. Ursächlich war nach Angaben der Verursacherin schlechte Sicht.

Gegen 13.00 Uhr war eine 24-jährige Frau in einem VW Polo auf der B 77 aus Richtung Hohenwestedt kommend in Richtung Itzehoe unterwegs. In Hohenlockstedt, Hungriger Wolf, geriet sie nach eigenen Angaben aufgrund einer Sichtbehinderung durch die niedrig stehende Sonne und Spritzwasser auf der Windschutzscheibe auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte sie mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Lkw-Zuges eines 57-Jährigen. Anschließend schleuderte die Nortorferin in ein dem Laster folgendes Wohnmobil eines 50-Jährigen. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehr als 30.000 Euro.

Die Unfallverursacherin und der Insasse des Wohnmobils erlitten leichte Verletzungen und kamen vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Merle Neufeld

