Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Audi beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Rund 5.000 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht auf der Beethovenstraße entstanden. Dort wurde - vermutlich in der Nacht auf Freitag - ein weißer Audi Q8 angefahren und am Heck sowie der linken Seite beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Ein Zeuge hatte gegen 4.30 Uhr das offenbar frisch beschädigte Auto bemerkt und die Polizei verständigt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

