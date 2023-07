LPI-NDH: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw

Struth (ots) - Auf der Landstraße 1003 kam am Sonntagabend ein Fahrzeug von der Straße ab. Der 70-jährige Fahrer hat in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren und kollidierte mit einer Leitplanke. Anschließend überschlug sich der Pkw. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

