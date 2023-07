LPI-NDH: Mit Enduro nach Unfall geflüchtet

Mühlhausen (ots) - Am 29.07.2023 in den frühen Morgenstunden wurde in Mühlhausen in der Ammerschen Landstraße ein Pkw-Führer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die kontrollierenden Beamten prüften auch die Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugführers und stellten fest, dass der Atemalkoholwert des 64-jährigen bei 1,08 Promille lag. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordet und eine Anzeige gefertigt. ...

mehr