POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt BTM in Zweibrücken

Pirmasens (ots) - Am Mittwoch, um 17:35 Uhr, wollte ein Mercedes GLC von der Ausfahrt des Wasgau-Marktes in der Arnulfstraße in den Fließverkehr einfahren. Ein circa 10-12-jähriger Junge arabischen Phänotyps befuhr zeitgleich den Gehweg in Fahrtrichtung Kreisel und fuhr aus Unachtsamkeit gegen die Seite des wartenden Autos. Das Kind gab gegenüber der Fahrerin an, ...

mehr