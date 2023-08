Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Zweibrücken (ots)

Ort 66482 Zweibrücken, L465 Zeit: 23.08.2023, 10:50 Uhr

SV: Ein 78-jähriger Motorradfahrer befuhr die Etzelweg in Richtung L 465. An der Einmündung wollte er nach rechts auf die L 465 in Richtung Mittelbach abbiegen. Hierbei mißachtete er die Vorfahrt eines 83-jährigen Pkw-Fahrers, der in Richtung Mittelbach unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß und der Motorradfahrer kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht am Knie und wurde vorsorglich in Krankenhaus verbracht werden. Der Motorradfahrer. Der gesamtschaden beträgt ca. 3000 Euro |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell