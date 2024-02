Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Schwerer Unfall beim Abbiegen

Aalen (ots)

Die Fahrerin eines Pkw Citroen C1 befuhr am Donnerstag gegen 8.30 Uhr die K 1897 von Backnang in Richtung Steinbach und wollte an der Einmündung Richtung Opppenweiler-Zell abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang einer entgegenfahrenden Skoda-Fahrerin und stieß mit ihrem Fahrzeug zusammen. Die schwerverletzte 52-jährige Unfallverursacherin wurde in ihrem Pkw Citroen eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr aus dem Unfallauto geborgen werden. Sie wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Die 33-jährige Skoda-Fahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt und musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Unfallfahrzeuge, an denen Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro entstand, wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme bis ca. 10.15 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell