Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte rauben Mann aus - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Bochum - Recklinghausen (ots)

Am Sonntagmorgen (31. Dezember) sollen bisher Unbekannte, einem Mann in der Nähe des Bochumer Rathauses, ihn geschlagen und bestohlen haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 2:50 Uhr suchte ein 27-Jähriger das Bundespolizeirevier Bochum auf. Dieser gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass ihn circa zwanzig Minuten zuvor, in der Nähe des Rathauses Bochum, fünf unbekannte Person zunächst nach Wechselgeld gefragt haben sollen. Daraufhin will der guineische Staatsbürger einen fünf Euroschein aus seiner Tasche geholt haben, um der Gruppe diesen auszuhändigen. Die Fremden sollen dem jungen Mann unvermittelt gegen den Kopf geschlagen haben, woraufhin dieser zu Boden gesackt sei. Die Angreifer sollen dann die Wertgegenstände aus der Hosentasche des Geschädigten genommen haben und in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die Schadenshöhe der entwendeten Gegenstände soll sich auf circa 550 Euro belaufen. Auf Nachfrage gab der Betroffene an, dass es sich bei den Angreifern um fünf Männer mittleren Alters handeln würde. Der Mann aus Recklinghausen blieb bei der Tathandlung unverletzt und verzichtete auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Raubes ein und bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen, die sich am 31. Dezember zwischen 2:20 Uhr und 2:40 Uhr am Bochumer Rathaus aufhielten?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell