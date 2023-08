Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (991) Nach Flucht vor der Polizei Betäubungsmittel aufgefunden

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Samstag (26.08.2023) auf Sonntag (27.08.2023) fiel einer Polizeistreife ein Autofahrer auf, der im Nürnberger Stadtteil Schoppershof mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Trotz kurzer Flucht nahmen die Beamten einen 26-jährigen Mann fest. Da die Polizisten im weiteren Verlauf größere Mengen Betäubungsmittel in seiner Wohnung auffanden, befindet sich der 26-Jährige nun in Untersuchungshaft.

Gegen 01:25 Uhr war eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Nürnberg mit einem Zivilfahrzeug unterwegs und führte mobile Geschwindigkeitskontrollen durch. In der Äußeren Bayreuther Straße fiel den Beamten ein Land Rover auf, welcher bei erlaubten 50 km/h mehr als doppelt so schnell unterwegs war. Die Polizisten forderten den Pkw-Fahrer auf Höhe der Hintermayrstraße auf, stehen zu bleiben. Doch anstatt anzuhalten, wendete der Mann das Fahrzeug und fuhr in die entgegengesetzte Richtung davon. Die Einsatzkräfte nahmen umgehend die Verfolgung auf und fanden den abgestellten Land Rover in der nahe gelegenen Frauenhoferstraße auf. Mehrere Fahrzeuginsassen waren offenbar geflüchtet.

Im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nahmen Streifenbesatzungen der Verkehrspolizei Nürnberg sowie der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte, zwei Männer (20, 26) und eine Frau (19) vorläufig fest.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 26-jährige Mann das Fahrzeug geführt hatte, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Da er zudem augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, musste er sich einer durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth angeordneten Blutentnahme unterziehen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte währenddessen Spurensicherungsmaßnahmen an dem Land Rover durch.

Darüber hinaus ergaben sich Anhaltspunkte, dass sich der 26-Jährige im Besitz von Betäubungsmitteln befinden könnte. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Polizisten mehrere Hundert Gramm Marihuana, einige Gramm Metamphetamin sowie verschiedene Gegenstände zur Bearbeitung von Betäubungsmitteln sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde der Tatverdächtige noch am Sonntag (27.08.2023) der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt, welche einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Der 26-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln sowie verschiedener Verkehrsstraftaten verantworten.

