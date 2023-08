POL-MFR: (988) Nächtliche Suchaktion in Nürnberg verlief ohne Erkenntnisse

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagabend (24.08.2023) zeigte sich ein Mann (33) in einem Hallenbad in der Nürnberger Südstadt gegenüber einer Frau in schamverletzender Weise. Die Polizei nahm ihn noch vor Ort vorläufig fest. Der Mann saß gegen 19:00 Uhr allein mit der Frau in einer Sauna des Hallenbades in der Allersberger Straße und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Die Frau verließ daraufhin fluchtartig die Sauna ...

mehr