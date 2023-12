Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei in Dortmund vollstreckt fünf Haftbefehle innerhalb weniger Stunden

Dortmund - Aachen (ots)

Am gestrigen Tag (30. Dezember) nahmen Bundespolizisten fünf, voneinander unabhängig gesuchte Straftäter fest. Vier der Verurteilten, wurden im Rahmen der grenzpolizeilichen Kontrollen am Dortmunder Flughafen festgestellt. Den fünften stellten die Beamten im Hauptbahnhof Dortmund fest.

Gegen 7:25 Uhr wurde ein bulgarischer Staatsbürger an der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in Richtung Sofia/ Bulgarien am Flughafen Dortmund vorstellig. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Detmold nach diesem suchen ließ. Das Amtsgericht Detmold hatte den 24-Jährigen bereits im März 2023 rechtskräftig, wegen Diebstahls, zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt. Da er nun die geforderte Summe in Höhe von 390 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) begleichen konnte, durfte er anschließend seine Reise fortsetzen.

Circa 30 Minuten später, gegen 8 Uhr, erschien ein 38-Jähriger an der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Bukarest/ Rumänien. Recherchen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Kassel per Haftbefehl nach dem moldauischen Staatsbürger fahnden ließ. Da der Mann nun die Geldstrafe in Höhe von 500 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) bezahlte, konnte er einer Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt entgehen.

Am Nachmittag, gegen 15:50 Uhr, wurde ein Dortmunder an der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Belgrad/ Serbien vorstellig. Ein Abgleich seiner Personalien ergab, dass das Amtsgericht Laufen, den bosnisch-herzegowinischen Staatsbürger 2019 rechtskräftig, wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, verurteilte. Der Gesuchte konnte nun den Betrag von rund 535 Euro entrichten und seine Reise somit fortsetzen.

Gegen 18:30 Uhr erschien ein georgischer Staatsbürger an der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in Richtung Kutaisi/ Georgien. Recherchen offenbarten, dass der 40-Jährige per U-Haftbefehl, von der Staatsanwaltschaft Detmold, gesucht wurde. Das Amtsgericht Detmold hatte gegen den Gesuchten Untersuchungshaft angeordnet, da er in Verdacht steht einen Wohnungseibruchdiebstahl begangen zu haben. Die Einsatzkräfte nahmen den verurteilten Georgier fest, sodass dieser einem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden konnte.

Am Hauptbahnhof Dortmund kontrollierten Bundespolizisten gegen 21:45 Uhr einen guineischen Staatsbürger. Ermittlungen ergaben, dass das Amtsgericht Dortmund den 25-Jährigen im August 2023 rechtskräftig, wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, zu einer Geldstrafe von 75 Tagessätzen zu á 10 Euro verurteilte. Zudem fanden die Einsatzkräfte erneut eine geringe Menge Marihuana bei ihm auf. Ein Freund des Verurteilten entrichtete die Summe in Höhe von 750 Euro (zzgl. Verfahrenskosten), sodass der Gesuchte einem Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt entgehen konnte. Die Bundespolizisten stellten die Drogen sicher und leiteten gegen den Aachener ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

