Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Lorch: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 16 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Ford Fiesta, der in dieser Zeit am rechten Fahrbahnrand in der Straße Schulberg abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172/7315 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Mittwochnachmittag gegen 16:10 Uhr in der Pfitzerstraße. Ein 53-jähriger VW-Lenker und eine 36-jährige Seat-lenkerin befuhren hintereinander die Pfitzerstraße, aus Richtung des Kreisverkehrs kommend. Aufgrund eines Rückstaus musste der VW-Fahrer seinen PKW abbremsen. Dies bemerkte die Seat-Lenkerin zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Heubach: PKW prallt gegen Stromkasten

Am Mittwoch stellte ein 49-Jähriger seinen Skoda in der Lauterburger Straße ab, ohne ihn ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Das Fahrzeug machte sich daraufhin selbstständig, rollte die Straße hinab und prallte gegen einen Stromverteilerkasten. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Neresheim: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstagmorgen um kurz vor 9 Uhr fuhr ein 59-jährger Lenker eines Daimler LKW die L1084 von Elchingen in Richtung Neresheim. An der Kreuzung nach Dossingen (K3299) missachtete eine dort fahrende 39-jährige Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt des LKW und fuhr auf die Kreuzung ein, so dass es in der Kreuzungsmitte zum Zusammenprall der beiden Fahrzeuge kam. In der Folge wurden beide Fahrzeuge nach rechts von der Straße abgewiesen. Der LKW wurde durch den Anstoß um 180 Grad gedreht, kippte um und kam letztendlich auf der Fahrerseite zum Liegen. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Bei dem Unfall wurde die Mercedes-Fahrerin verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 124.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell