Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 11.05.2023; 13:40 Uhr

Am Donnerstag, den 11.05.2023 kam es zur Mittagszeit in einem Wohnhaus in der Maschenstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 32jährigen Bewohnerin des Hauses und einem Besucher. Der Streit eskalierte und der 58jährige, aus einem Einbecker Ortsteil stammende Mann, schubste die Bewohnerin über ein im Hausflur stehendes Fahrrad. Dabei zog sich die Frau Verletzungen am Fuß zu. Der Mann entfernte sich dann von der Örtlichkeit. Im Anschluss erstattete die Verletzte Strafanzeige gegen den bekannten Besucher wegen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell