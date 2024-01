POL-PDTR: Versammlung am Samstag, 06.01.24 in der Innenstadt von Saarburg

Idar-Oberstein (ots) - Am Freitag, dem 05.01.2024 konnte festgestellt werden, dass die Stromkabel einer Straßenlaterne in Idar-Oberstein, Ortsteil Weierbach, durchtrennt wurden. In der Nacht vom 04.01.2024 auf den 05.01.2024 hat ein bisher unbekannter Täter die Straßenlaterne geöffnet und die Stromkabel durchtrennt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen. ...

