POL-PDTR: Glück und Pech für Radfahrer bei Verkehrsunfall

Trier (ots) - Am 03.01.2024 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B268 zwischen Pellingen und Trier. Der in Fahrtrichtung Trier fahrende alleinbeteiligte PKW kam dabei laut Zeugenangaben in Höhe der Einmündung nach Konz-Niedermennig auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Dadurch rutschte der PKW quer zur Fahrbahn in den Straßengraben, wo er ...

mehr