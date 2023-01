POL-PIKIB: Betrugsversuche am Telefon

Eisenberg (ots) - In der Zeit von Heiligabend bis Neujahr kam es in der Schulstraße zu einem Diebstahl. Es wurden eine Vielzahl an Absperrtafeln und an Fußplatten von einem Firmengelände entwendet. Der Schaden beläuft sich auf einen 5-stelligen Betrag. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden Telefon: 06352 911 - 2700 E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de ...

