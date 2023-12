Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Räuberischer Diebstahl an einem Verbrauchermarkt

Warendorf (ots)

Ein bislang unbekannter Mann verließ am Freitag, 08.12.2023, gegen 16.41 Uhr, hastig einen Verbrauchermarkt an der Westkirchener Straße in Ennigerloh durch eine Seitentür. Dabei wurde er von einem 50-jährigen Mitarbeiter des Marktes, der im Außenbereich arbeitete, beobachtet und angesprochen. Der Unbekannte hatte zwei Pakete (jeweils Akku-Werkzeug) dabei, die er offenbar zuvor im Markt entwendet hatte.

Der Mitarbeiter verstellte dem Mann den Weg und hielt ihn an der Jacke fest. Daraufhin zog der Unbekannte ein Messer und hielt es drohend in Richtung des 50-Jährigen. Der ließ den Mann los, der dann über die Westkirchener Straße in Richtung Innenstadt Ennigerloh floh.

Beschreibung des Unbekannten:

- etwa 175 bis 180 cm groß - osteuropäischer Phänotyp - bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke mit aufgesetzter Kapuze

Eine sofortige polizeiliche Fahndung verlief erfolglos, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wer hat den Tatverdächtigen gesehen und kann Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522-9150 oder E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen

