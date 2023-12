POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh: Frau bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots) - Ein Rentner ist am Donnerstag (07.12.2023, 16.20 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Oelde verletzt worden. Eine 40-jährige Frau aus Oelde lenkte ihr Auto rückwärts aus einer Parklücke an der Wilhelmstraße heraus - zeitgleich fuhr ein 82-jähriger Oelder mit seinem Pedelec an derselben Stelle entlang der Wilhelmstraße. Die beiden stießen zusammen und der Rentner stürzte. ...

