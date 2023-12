POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß mit Pkw

Warendorf (ots) - Vermutlich aufgrund von Straßenglätte hat am Donnerstagmorgen (07.12.2023, 03.51 Uhr) ein Autofahrer in Ostbevern einen Kreisverkehr überfahren. Der 29-jährige Beelener fuhr auf der L 830 aus Ostbevern-Brock kommend Richtung Ostbevern. Beim Einfahren in den Kreisverkehr reagierten, vermutlich wegen Straßenglätte, die Bremsen nicht wie üblich, der Beelener überführ den Kreisel und blieb in dem ...

mehr