POL-WAF: Sassenberg. Möglicher Unglücksfall in der Garage - Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (06.12.2023) zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Sendenhorst. Über ein Fenster gelangten sie ins Innere des Hauses am Westglindkamp, durchwühlten Schränke und Räume, stahlen unter anderem Bargeld und flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Personen in der Umgebung, dem Einbruch oder zu den Tätern bitte an die Polizei ...

mehr