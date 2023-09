Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Lkw-Fahrer mit überhöhter Lenkzeit

Augsburg (ots)

BAB A8 / AS Burgau - Am Dienstag (12.09.2023) gegen 08.50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife auf der A8 bei Burgau einen Sattelzug. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Sattelzuges die Tageslenkzeit von maximal zehn Stunden überschritten sowie die Tagesruhezeit verkürzt hatte. Zum Teil war der Fahrer über 22 Stunden ununterbrochen am Steuer. Zudem wurde die zulässige Geschwindigkeit mehrfach deutlich überschritten. Das Bußgeld beläuft sich auf über 9.000 Euro. Es wurde eine Teilsicherheitsleistung in Höhe von 4.500 Euro einbehalten.

