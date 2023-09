POL Schwaben Nord: Mülltonnen in Brand

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am gestrigen Mittwoch (13.09.2023) griff ein bislang unbekannter Täter einen 69-jährigen Fischereiaufseher am Lech an. Gegen 18.00 Uhr erwischte der 69-Jährige den bislang unbekannten Täter beim Wildfischen und sprach den bislang Unbekannten darauf an. Dieser schubste den 69-Jährigen und flüchtete flussaufwärts. Der 69-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Die Polizei ...

mehr